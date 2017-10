Preteklost je vrelec izzivov za ustvarjalno prihodnost

24.10.2017 | 12:30

Letošnji občinski nagrajenci v Ribnici (Foto: Milan Glavonjić)

Ribnica - Občina Ribnica občinski praznik praznuje 23. oktobra. Na ta dan leta 1492 je cesar Friderik III. Ribničanom in Kočevarjem izdal patent, s katerim jim je omogočil trgovanje po avstrijskih deželah. Že takrat močno udomačena suha roba je še danes v ponos ribniški dolini, njeno ime pa je v svet ponesel ravno šegavi krošnjar, Ribničan Urban.

Na to je v svojem slavnostnemu nagovoru spomnil tudi ribniški župan Jože Levstek, ki je dejal, da iz korenin prednikov oziroma zaledja bogate tradicije podjetništva in obrtništva črpamo nove gospodarske izzive. Ob bok gospodarstvu in rokodelstvu stojita tudi kultura in šport, s prepoznavnimi dosežki tako na lokalni kot tudi državni ravni.

Aktivnosti ter tudi načrtov in ambicij ne manjka

Ribnica ima veliki potencial v razvoju vizij različnih interesov, je poudaril župan in se dotaknil tekočih naložb lokalne skupnosti. Kot najpomembnejšo je izpostavil gradnjo medobčinskega (Sodražica-Ribnica-Kočevje) vodovoda Soriko, ki bo dolgoročno zagotovil varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno in čisto vodo ne le sedanjim ampak tudi novim uporabnikom, tudi na območju krajevne skupnosti Sveti Gregor. V pripravi je poplavna študija za celotno občino, za pomembno pridobitev šteje tudi kanalizacija v Danah, ureditev dela ceste v Jurjevici s komunalno infrastrukturo, kjer rastejo nove hiše. V Lepovčah, na površini 17 hektarjev je v pripravi študija nove gospodarske cone z obvozno cesto. »Izzivov je res veliko, zato stopimo skupaj na vlak življenja v naši občini, » je pred osrednjim dejanjem občinske proslave, podelitvijo nagrad in priznanj, še dejal Jože Levstek.

Podelili laskave nazive, priznanja in nagrade

Naziv častne občanke je letos prejela Anica Benčina, nekdanja ravnateljica osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica in kasneje predsednica Nove Slovenije. Urbanovo nagrado za dosežke na področju gospodarstva je prejelo rastoče podjetje Agros iz Blat. Denarno nagrado bo prejemnik namenil za nakup defibliratorja v Blatah. Vsestranska Mara Okorn z Velikih Poljan in kronist vaškega življenja Norbert Černe iz Grčaric sta prejela Gallusovi priznanji, občinski priznanji pa Dušan Nosan za delo v planinskemu društvu ter dvojec Tina Pelc Toni Ambrožič za rezultate v jiujutsu. Županovo priznanje je šlo v roke štafeti Plavalnega kluba Ribnica za naslov državnih mladinskih prvakov v Mariboru .

Prireditev je spremljal kulturni program, v katerem so nastopili Glasbena šola Ribnica, oktet Gallus z gostom Aljažem Veselom ter Ljoba Jenče in Godba na pihala Ribnica.

Milan Glavonjić