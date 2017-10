Na jubilejnem 10. dnevu ravnanja s človeškimi viri novo priznanje podjetju Akrapovič

24.10.2017 | 16:00

Foto: FB stran GZDBK

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je danes na Otočcu pripravila jubilejni, 10. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom Izzivi zagotavljanja učinkovitih zaposlenih.

Po uvodnem pozdravu direktorja GZDBK, Tomaža Kordiša in predsednice Sekcije za ravnanje s človeškimi viri, Mojce Novak iz Adrie Mobil sta prisotnim, o kompetencah prihodnosti z vidika staranja zaposlenih in mlade generacije, spregovorili Saša Boštjančič in Sandra Jerman iz podjetja Moja zaposlitev. Karin Elena Sánchez pa je prisotne vodila skozi interaktivno iskanje lastnih mnenj, vedenj in stališč o krepitvi pripadnosti, zavzetosti in medgeneracijskega sodelovanja zaposlenih.

Sledila je predstavitev 10 letnega delovanja Sekcije za ravnanje s človeškimi viri o čemer je izdan tudi zbornik. Po strokovnem delu dneva pa so podelili priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine.

Člani ocenjevalne komisije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so se soglasno odločili, da se letos priznanje dodeli podjetju Akrapovič. V utemeljitvi (glej priloženi dokument) so med drugim izpostavili, da podjetje posveča posebno pozornost inovativnemu delovanju zaposlenih, usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, varnosti in zdravju pri delu ter promociji zdravja. Na podlagi kazalnikov redno spremljajo stanje na tem področju in izvajajo potrebne spremembe.

"Na podlagi izvajanja raziskave o zadovoljstvu, komuniciranju in zavzetosti zaposlenih, podjetje definira aktivnosti, ki prispevajo k še boljšim poslovnim rezultatom. Osredotočili so se na izboljšanje medosebnih odnosov, vodstvenih veščin vodij ter prenovi ocenjevanja delovne uspešnosti. Okrepili so interno komuniciranje in izboljšali obstoječe komunikacijske kanale, jih prenovili ter vzpostavili nove za hitrejši in učinkovitejši pretok informacij. Posebej kaže poudariti konkretne procesne aktivnosti, ki spodbujajo kakovostno delo, pridobivanje novih znanj in razvoj talentov ter inovativnosti, kar vse zagotavljajo uspešno poslovanje in dobre medsebojne odnose," so še zapisali v utemeljitvi.

Poleg tega v Akrapoviču glede na nenehno rast števila novo zaposlenih delavcev dosledno skrbijo, da ima vsak novo zaposleni strokovni delavec pripravljen program uvajanja v delo. Velik poudarek je tudi na ostalem funkcionalnem izobraževanju.

V imenu zbornice in ocenjevalne komisije sta priznanje od direktorja GZDBK Tomaža Kordiša in predsednika komisije dr. Borisa Dularja prevzela direktor podjetja Akrapovič, d. d., dr. Uroš Rosa in odgovorna sodelavka za področje ravnanja z zaposlenimi Andreja Da Silva.

S. G.