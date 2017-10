Oropali bencinski servis v Vavti vasi

24.10.2017 | 13:00

Petrolov bencinski servis v Vavti vasi (Foto: Google maps)

Vata vas - "Včeraj zvečer so oropali Petrolov bencinski servis v Vavti vasi," je rekel bralec, ki nas je poklical. Seveda smo takoj začeli preverjati informacijo in od več domačinov izvedeli, da je to res.

Podrobnosti o dogodku pričakujemo v odgovoru Alenke Drenik s PU Novo mesto, nekaj vprašanj pa smo poslali tudi predstavniku za odnose z javnostmi na Petrolu Aleksandru Salkiču.

Dodano ob 13.25

Alenka Drenik je sporočila, da so bili policisti o ropu bencinskega servisa v Vavti vasi obveščeni ob 19.30. "Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi mlajši moški vstopil v prostore bencinskega servisa in od zaposlene zahteval denar. Storilec naj bi v roki držal predmet, podoben pištoli, in po ropu pobegnil. V ropu ni bil nihče poškodovan. Policisti so takoj pričeli izvajati vse potrebne aktivnosti za izsleditev storilca in z intenzivno preiskavo nadaljujejo tudi danes."

J. A.