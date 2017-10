Evropski denar za obvoznico Krško

Ljubljana, Krško - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori projekta »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«.

Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 8,7 milijona evrov za 14,3 milijona evrov vredno naložbo.

Naložba zajema rekonstrukcijo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini približno 1.100 m, gradnjo mostu čez Savo dolžine okvirno 297 m, gradnjo križišča na desnem bregu Save in novogradnjo obvoznice Žadovinek. Gre za del glavne ceste, ki sedaj poteka skozi središče Krškega in deli mesto na dva dela. Cilj projekta je, da se tranzitni promet v smeri sever–jug preusmeri na obvoznico in s tem zagotovi varnejšo prometno povezavo, skrajša potovalne čase in izboljša stanje okolja v naselju.

Kot so še sporočili iz službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo naložba prispevala tudi k odpravi razlik med kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija z izboljšanjem prometne infrastrukture, ki omogoča skrajšanje časa potovanj, zmanjšanje stroškov transporta, boljšo dostopnost in povezanost regijskih ter občinskih središč z infrastrukturo TEN-T in s tem povečanje konkurenčnosti območja.

