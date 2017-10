Dobili so ga z ukradeno denarnico; izginilo orodje

V minuli noči je novomeške policiste občanka obvestila o sumljivem ravnanju neznanca, ki naj bi na enem izmed parkirnih prostorov v Novem mestu skušal odpreti vrata parkiranih avtomobilov. Policisti so se takoj odzvali in na kraju izsledili in prijeli 30-letnega osumljenca. Zasegli so mu denarnico z dokumenti in moško jakno. Poklicali so lastnika dokumentov, ki stanuje v nekaj kilometrov oddaljenem naselju, ta pa je potrdil, da gre za njegove predmete, ki so bili odtujeni iz odklenjenega avtomobila, parkiranega pred stanovanjsko hišo. 30-letnega osumljenca bodo policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Odpeljal orodje

V okolici Trebnjega je med nedeljo in ponedeljkom nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odpeljal varilni aparat ter dve motorni žagi.

Brez izpita in z neregistriranim avtom

Med kontrolo prometa v okolici Črnomlja so policisti sinoči ustavljali voznika avtomobila Renault clio. Voznik njihovih znakov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Na območju Lokev so ga izsledili in ustavili. Ugotovili so, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Renault clio so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

