Ob zajtrku z županjo predvsem pohvale podjetnikov in obrtnikov

24.10.2017 | 16:45

Semič - Tukajšnja županja Polona Kambič že po tradiciji ob občinskem prazniku, ki ga bodo Semičani praznovali v soboto, 28. oktobra, pripravi zajtrk s podjetniki in obrtniki v občini. Na letošnjem srečanju je dr. Iva Konda najprej predstavila razmere v Sloveniji, Beli krajini in v občini, Kristian Asani pa je govoril o razpisih Pokolpja ter podjetniškem inkubatorju in coworkingu.

Županja je predstavila predvsem pomoč, ki jo lahko izkoristijo podjetniki pri razvoju svojih podjetij. Potem pa je dala besedo gostom, ki so vsi po vrsti pohvalili dobro sodelovanje z občinsko upravo. Sicer pa so opozorili na pomanjkanje delavcev z ustrezno izobrazbo, za kar so krivili predvsem neustrezen izobraževalni sistem in dejstvo, da marsikdo raje živi s socialno podporo in delom na črno, kot da bi se zaposlil. Gradbeniki pa so kot največjo težavo pri svojem delu oz. pri prijavah na razpise omenili reference, ki so, kar je po njihovem povsem zgrešeno, v denarju.

Sicer pa je bilo iz besed podjetnikov in obrtnikov razbrati, da imajo dela dovolj. Nekateri načrtujejo razširitev proizvodnje, drugi veliko vlagajo v posodobitve. Tudi na novo zaposlujejo, rekorder pa je Iskra, ki je s 500 zaposlenimi največje podjetje v občini, samo letos pa je zaposlila 70 delavcev. Seveda pa je Bela krajina praviloma premajhna za izdelke semiških gospodarstvenikov, zato tržišče iščejo ne le drugod po Sloveniji, ampak tudi v mnogih drugih državah.

Županja je zagotovila, da bo še nekaj zemljišč na voljo v industrijski coni Vrtača. Sicer pa ni mogla mimo smučišča na Gačah. Povedala je, da je bila ustanovljena gospodarska družba Gače, ki je z Iskro podpisala najemno pogodbo za smučišče, ki naj bi ga konec leta 2019 odkupila. Pismo o nameri za nakup smučarskih vozovnic pa je podpisalo 15 občin iz jugovzhodne Slovenije in tako pripomoglo k letošnjemu zagonu smučišča.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija