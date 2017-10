Trinajsti krog nesrečen za Krčane

24.10.2017 | 20:50

Foto: Grega Wering/ M24.si

Foto: Grega Wernig/ M24.si

Krško - Nogometaši Krškega so v zaostali tekmi 13. kroga Prve lige Telekom Slovenije na stadionu Matije Gubca gostili moštvo velenjskega Rudarja. Nedeljska tekma je bila zaradi razmočenega igrišča in neprimernega terena za igro namreč prestavljena. Približno 300 gledalcev je danes videlo tri zadetke, a žal so prav vse tri dosegli gostje in tako iz Krškega odnesli tudi tri točke.

V 33. minuti je s strelom z glavo iz kazenskega prostora za 1:0 zadel John Mary. Krčani so bili po prejetem zadetku kar malce zmedeni, v še večjo zadrego pa so padli pet minut kasneje, ko je Nikola Mandić skušal pretentati glavnega sodnika Silva Borošaka in izsiliti 11-metrovko, mož v črnem pa mu je zaradi tega pokazal drugi rumeni karton in pot v slačilnico. Sledil je novi šok; dve minuti pred odhodom so prejeli še drugi gol, po pravi "zmešnjavi" in "fliperju" v domačem kazenskem prostoru je na 2:0 povišal Milan Tučić. Za končnih 3:0 je v 74. minuti mrežo Krčanov ponovno zatresel Mary.

Velenjčani so se z zmago prebili na tretje mesto. Pred Domžalčani in Novogoričani imajo tri točke prednosti, medtem ko Krčani ostajajo na šestem mestu prvenstvene lestvice. V prihodnjem krogu bo Rudar v petek, 27. oktobra, gostil ljubljansko Olimpijo, zasedba iz Krškega pa se bo dan kasneje v gosteh pomerila z Ankaranom.

S. G., STA