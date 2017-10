Našli poškodovanega v stanovanju

25.10.2017 | 07:05

Davi ob 3.51 uri so na Jurčičevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila poškodovana oseba. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Brežice.

Dimniški požar

Ob 12.29 je v Čepljah, občina Kočevje, v stanovanjski hiši prišlo do dimniškega požara. Aktivirani so bili gasilci PGD Predgrad in Kočevje, ki so dimniško tuljavo ohladili in nadzorovali dogoretje saj. Odkrili so tudi del strehe, ki je zagorela.

Motena oskrba z vodo

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Poljane pri Žužemberku, Dešeča vas in Budganja vas (občina Žužemberk), da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju motena oskrba pitne vode v sredo, 25. 10. 2017, predvidoma od 8.00 do 14.00 ure.

Komunala Brežice obvešča, da bo v sredo, 25.10.2017, med 10. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del motena dobava pitne vode v naseljih: Vrhje, Kapele, Rakovec, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec.

Vodo prekuhavajte

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU,

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA,

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LOKA,

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK.

M. K.