Zlati sevniški filmarji

25.10.2017 | 08:20

Sevnica - V četrtek, 12. oktobra, so se filmski ustvarjalci OŠ Sava Kladnika Sevnica odpravili v Izolo na zaključno prireditev 53. srečanja najmlajših filmskih ustvarjalcev. Izmed 70 filmov in video posnetkov so naši mladi filmarji prejeli kar 4 zlata priznanja. Bravo!

In kdo so ustvarjalci in nagrajenci?

Animirani film Zabava so ustvarile Ema Prah, Tamara Kosem, Kalamska Konstans, Nikita Stanič, Leticia Chiara Perc Lisec in Lana Vilčnik, vse učenke 6. razreda.

Zlato priznanje za ”stop motion” animacijo filma Mumija iz 1. stoletja so prejeli Luka Daničič, Kevin Kajtna in Žan Košmerl iz 7.a.

Kar dve zlati priznanji pa je prejel film Devetarji pa to…, avtorjev Luke Koritnika iz 9.a in Nives Dobovšek, Žana Seničarja, Primoža Hrovata, Neže Ajde Gabrič ter Sanije Forić, učencev, ki so danes že srednješolci. Zlato priznanje jim je podelila komisija v sestavi Eka Vogelnik, Jan Pirnat, Amir Muratović – to so scenaristi, režiserji, montažerji – in komisija, ki so jo sestavljali učenci zadnje triade.

Učence sta vodila mentorja Jelka Slukan in Tomaž Pavkovič.

Iskrene čestitke vsem!

Vse filmčke si lahko ogledate na spletni strani naše šole (http://www.ossevnica.si/).

OŠ Sava Kladnika Sevnica