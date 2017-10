Obisk Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki

25.10.2017 | 11:05

Leskovec pri Krškem - Učenci 1.a razreda iz Osnovne šole Leskovec pri Krškem smo se v četrtek, 19. oktobra, odpeljali proti Vojašnici Jerneja Molana v Cerklje ob Krki. Sprejel nas je stotnik David Belak.

Ogledali smo si različna prevozna sredstva in poklice. Zelo zanimiv je bil ogled letalnikov Slovenske vojske v hangarjih. Ugotovili smo, da je pilot zahteven poklic, ki zahteva zbranost, dobro fizično kondicijo in ogromno znanja. Ogledali smo si oblačila vojaškega pilota, si na glavo nadeli čelado ter spoznali, kateri so pomembni deli helikopterjev.

Gasilec nam je prikazal, kako poteka gašenje, kakšna so njegova oblačila oziroma obvezna oprema ter nam razložil, kaj počne.

Zahvaljujemo se Vojašnici Jerneja Molana ter gospodu stotniku Davidu Belaku za izjemno vodenje. Navdušeni, s kopico novega znanja smo se vrnili v šolsko poslopje.

Učenci 1.a ter učiteljici Eva Kink Žerjav in Martina Arh

