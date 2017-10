Bodoči novomeški medicinci in kemijci E-ciklirali

25.10.2017 | 11:25

Dijaki pri izdelavi plakata.

Novo mesto - V okviru postavitve uličnih zbiralnikov na nekatere večje ekološke otoke v občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, ki se je zgodila letošnjega maja, so organizatorji v petek, 20. oktobra, izvedli eko delavnico za novomeško mladino. Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole so se spoznali s starimi aparati in pravilnim ravnanjem s tovrstnimi odpadki. Delavnica se je zgodila v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS.

Kviz je bil le eden izmed zabavnih aktivnosti delavnice, ki je mlade popeljal v svet E-cikliranja. Poleg tega so izdelovali tudi zanimive plakate, kjer so se spoznali z dejstvom, zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Kreativni so bili pri oblikovanju sloganov – stavkov, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju in oblikovali naslednje: Ni važno kolk si star, bodi car in E-cikliraj!; Priklopite na zeleno in E-ciklirajte za boljši jutri!; E-cikliraj, da boš car, ni pomembno, kok si star, važno, da ti je mar!; E-cikliraj, stare in mlade motiviraj!.

Zmagovalna ekipa

Dijakom so bili na dogodku v pomoč moderatorji: Urša Dolinšek iz družbe ZEOS ter Kaja Čop, Urban Krevl, Laura Krančan in Sara Žvikart iz Zavoda Mladinska mreža MaMa.

Dogodek je mlade na dolenjskem koncu izredno motiviral, saj so izkazali zanimanje za vsebino in pripravljenost za spremembe na tem področju. Predlagali so nekaj dobrih rešitev za zmanjšanje e-odpadkov, kot recimo boljša kakovost izdelkov, hkrati pa so razmišljali o načinih ponovne uporabe aparatov ter izpostavili nekaj trenutno najbolj aktualnih možnosti, ki jih tudi sami uporabljajo.

Prispevek s šole:

V petek, 23. oktobra, so dijaki 1. letnika programa kemijski tehnik sodelovali v eko delavnici s sloganom E-cikliraj. Delavnico so izvedli moderatorji iz družbe ZEUS, d. o. o. in Zavoda Mladinska mreža MaMa. Dijaki so se spoznali s starimi aparati in pravilnim ravnanjem s tovrstnimi odpadki, sodelovali pri kvizu, izdelovali plakate in sodelovali pri oblikovanju slogana, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju. Za oblikovanje najboljšega slogana, ki je bil: E-cikliraj, da boš car, ni pomembno, kok si star, važno, da ti je mar, so dijaki dobili nagrado – kino vstopnice.

Dijaki so na delavnici aktivno sodelovali in predlagali tudi nekaj dobrih rešitev za zmanjšanje e-odpadkov, kot so boljša kakovost izdelkov in ponovna uporaba avtomatov.

Mojca Višček

U. D.

