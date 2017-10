V jati z drugačnimi

25.10.2017 | 11:30

Novo mesto - Obiskali smo Osnovno šolo Dragotina Ketteja. Najprej nisva vedeli, kaj pričakovati, potem pa sva zelo uživali. Najprej smo si pogledali risanko Zverjasec. Nato smo se razdelili v skupine. Midve sva bili skupaj z učenci osnovne šole Dragotina Ketteja v skupini, kjer smo ustvarjali lutke. Naredili smo sovo, potem lisico in še kačo. Na koncu smo se vrnili v glasbeno učilnico. Tam smo pogledali predstavo Zverjasec, ki so jo zaigrali učenci iz OŠ Dragotina Ketteja in 6 učencev iz OŠ Drska. Bila je zelo zanimiva. Zabavali smo se tudi ob igranju na tolkala.

Po kosilu smo se vrnili na OŠ Drska. Ta dan je bil za naju drugačen, zabaven in še dolgo se ga bova spominjali.

Iva Teraš in Naja Bukovac, 4.razred, OŠ Drska

Moje ime je Brina in prihajam iz Osnovne šole Drska. K nam so prišli otroci iz šole Dragotina Ketteja. Na začetku je bilo vse rahlo strah. V šoli smo delali poskuse iz naravoslovja, saj smo imeli naravoslovni dan v katerem smo se pogovarjali o tekočih snoveh. Delali smo različne poskuse.

Pri meni je sedela Eva, ki ima Dawnov sindrom. Pomagala sem ji reševati učne liste, posodila sem ji barvice in se veliko pogovarjala z njo. Potem smo odšli ven na sprehod okoli šole in se na igrišču igrali z žogo. Vesela sem bila, ker so se vse učenke rade igrale z nami. Po končanem pouku smo skupaj odšli na kosilo. Dan je bil poučen, zabaven, ker sem spoznala nove, drugačne učence. Obljubili smo jim, da jih bomo tudi mi obiskal na njihovi šoli.

Brina Luzar, 4.razred, OŠ Drska