Policista v vrtcu Plavček

25.10.2017 | 11:20

Kostanjevica na Krki - V okviru projekta Pasavček sta se na naše povabilo odzvala in nas obiskala policist in policistka iz Policijske postaje Krško. Poučila sta nas o pasteh in pomenu varne udeležbev prometu, o uporabi zaščitnih sredstev, ki jih morajo uporabljati vozniki in potniki v avtu, pešci, kolesarji...

Pokazala sta nam tudi nekaj pripomočkov, ki jih uporabljajo policisti pri svojem delu ter predstavila policijsko vozilo.

Odpravili smo se skupaj tudi na sprehod, kjer smo pridobljeno znanje pokazali v praksi.

Vrtec Plavček Kostanjevica