Brusniški osnovnošolci spoznavali Rdeči križ

25.10.2017 | 11:45

Novo mesto - Humanitarni center Območnega združenja RK Novo mesto so 23. oktobra obiskali učenci 4. in 5. razreda iz Osnovne šole Brusnice. Ob sprejemu so jim najprej predstavili simbole RK, poslopje in kamnito mizo s parkom, nato so v dveh urah in dveh skupinah na različne načine spoznavali osnovno poslanstvo te humanitarne organizacije.

V prvi skupini so se ukvarjali z nudenjem prve pomoči pri manjših nezgodah in v izrednih situacijah. Otroci so z veseljem sodelovali in pokazali, da bi v takih situacijah znali pravilno reagirali. V drugi skupini so spoznali skladišče in kot prostovoljci pripravili osnovne prehranske pakete. V manjših skupinah so nato izdelali plakate »Pomagamo«, kjer so zapisali in narisali, kdaj ljudje potrebujemo drug drugega, komu bi lahko pomagali in kako se počutijo, ko drugim pomagajo.

Otroci so bili pri delu zelo aktivni in uspešni, zato so na OZRK prepričani, da jim bo pridobljeno znanje koristilo. Hkrati jih veseli, da šola spodbuja učenje humanitarnosti tudi v povezavi z RK.

Nuša Rustja, prostovoljka OZRK Novo mesto, Foto: OZRK Novo mesto

