GoNM: Včeraj uradno odprtje, do danes prodali 12 kartic

25.10.2017 | 12:05

Tri postaje so odprli s pomočjo partnerjev, dve postaji je postavila mestna občina. na posnetku z leve proti desni: Miha Mermal iz BTC, župan Gregor Macedoni, Ljudmila Kastelec iz Krke in Štefan David iz ŠC Novo mesto. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Na Novem trgu so včeraj tudi uradno odprli eno od petih postajališč za izposojo koles in tako je zaživel sistem GoNM. Kot smo poročali, so ostale postaje še v Ulici Slavka Gruma, Seidlovi cesti, pri Šolskem centru in BTC Cityt.

Kot so danes sporočili iz občine, je uporaba sistema zelo enostavna: Vse, kar mora bodoči uporabnik storiti, je registracija v prostorih Turistično informacijskega centra (TIC) na Glavnem trgu 11. Ob registraciji posameznik prejme kartico, ki na parkirišču odklepa kolesa in omogoča 14 ur kolesarjenja na teden. Seveda je kolesa med in po opravkih možno pustiti na katerikoli postaji v mestu. Cena registracije je deset evrov na leto, uporaba koles pa je brezplačna.

Župan Gregor Macedoni je ob otvoritvi povedal: »GONM je pomembna urbana pridobitev za Novo mesto, ki jo bomo v naslednjih letih skušali nadgraditi s širitvijo mreže postajališč in uvedbo električnih koles, predvsem pa z nadaljnjim urejanjem kolesarskih povezav.«

Občina bo v prvem letu delovanja tega sistema zanj plačala dobrih 64 tisočakov.

Na novomeškem TIC so za Dolenjski list dodali, da so od včerajšnjega popoldneva do današnjega poldneva prodali okoli 12 kartic sistema GoNM.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni €GoNaMvŽep 64.000€ naložba, 12 prodanih kartic po 10€. Za vsakega uporabnika so potrošili 5333€. 1m nazaj Oceni bari čević a dejte no dejte. sej ima že vsak bumbar bicikl, menda si ne bom zdaj neke rogovile težke sposojal. nebi rekel, če bi sposojal helikopterje, ne pa bicikle... še ne vem če imajo sploh prestave? Preglej samo prijavljene komentatorje