Obisk Vašega kanala

25.10.2017 | 11:40

Dolenjske Toplice, Novo mesto - V četrtek, 19. oktobra, smo si učenci obveznega izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo z učiteljico Marijo Andrejčič ogledali našo lokalno televizijo Vaš kanal v Novem mestu. Ob prihodu nas je prijazno sprejela dnevna urednica Živa Zakšek. Najprej nas je peljala v snemalni studio, kjer so nam pokazali, kako poteka delo. Potem smo se preizkusili tudi mi učenci.

Nato smo odšli še v režijo, kjer so nam pokazali, kaj vse je potrebno pripraviti in koliko ljudi pri tem sodeluje, preden si mi lahko doma ogledamo oddajo. V uredništvu nas je lepo sprejel Marko Mesojedec in nam pokazal, kako poteka tam delo. Povedal nam je tudi, da imajo še dve dopisništvi, in sicer v Krškem in v Črnomlju. Na koncu smo odšli še v bralnico, kjer smo prebrali določeno besedilo. To so zvočno posneli in ga potem predvajali, da smo se lahko slišali.

Bilo je zelo poučno in zabavno, saj smo spoznali veliko novih stvari. Sodelavcem Vašega kanala pa lahko samo čestitamo za tako dobro pripravljene oddaje v tako majhnih in slabih prostorih.

Lina Kralj, 8.b