Prekratka varnostna razdalja botrovala nesreči; s poltretjim promilom alkohola parkiral sredi ceste

25.10.2017 | 15:00

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Včeraj okoli 15.30 se je na Malem Slatniku zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 59-letni voznik, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 38-letnice, ki je vozila pred njim, njen avtomobil pa je odbilo v avtomobil, ki ga je vozila 63-letna voznica. Obe udeleženki sta se v nesreči lažje poškodovali. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.

Bil je tako pijan, da je zaspal v avtu sredi ceste

Šentjernejske policiste so okoli 20. ure obvestili o avtomobilu, ki naj bi bil v Ledeči vasi parkiran sredi ceste (oviral naj bi promet), v vozilu pa naj bi spal voznik. Policisti so ugotovili, da gre za 52-letnega domačina, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,28 miligrama alkohola (2,66 g/kg!). Volkswagen golf so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mladoletni Gorenjec kradel po Novem mestu

Novomeški policisti so bili pozno popoldne obveščeni, da naj bi neznani moški v nakupovalnem središču v Novem mestu iz prodajalne ukradel oblačila in s kolesom pobegnil. Na podlagi opisa so osumljenca v Novem mestu izsledili. Ugotovili so, da je mladoletnik z Gorenjske iz petih prodajaln v Novem mestu odtujil več kosov oblačil. Ukradene predmete so mu zasegli, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj tatvin.

Odnesel denar in nakit

V Zaborštu je popoldne nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar ter nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 7.000 evrov.

Zasegli peugeota

Med kontrolo prometa v okolici Novega mesta so policisti popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Med postopkom so ugotovili, da 19-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

J. A.