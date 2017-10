Bodoči vzgojitelji na obisku pri Piki in Hermanu

25.10.2017 | 11:50

Brežice - Dijaki vseh treh letnikov programa predšolska vzgoja iz Ekonomske in trgovske šole Brežice so v septembru, v okviru medpredmetne ekskurzije, obiskali že 28. Pikin festival v Velenju in Muzej novejše zgodovine Celje.

Obiskovalci Pikinega festivala so letos s Piko Nogavičko odkrivali naravo in naravne zakonitosti, podeželje ter zaklade naše kulturne dediščine. Ustvarjalnost je glavna sestavina festivala ter poseben kulturno-vzgojni pristop z aktivno ustvarjalno udeležbo obiskovalcev.

Dijaki so se v okviru festivala udeležili različnih ustvarjalnih, doživljajskih, raziskovalnih in športnih delavnic, razstav ter pridobili veliko zanimivih idej in znanj, ki jih bodo lahko uporabili pri praksi v vrtcu in svojem bodočem delu.

Ekskurzijo in naše potovanje smo nadaljevali v Muzej novejše zgodovine Celje, kjer smo si ogledali edini otroški muzej v Sloveniji – Hermanov brlog, kjer domuje Herman Lisjak. V otroškem muzeju smo se osredotočili na stalno razstavo Brlog igrač, kjer je razstavljenih več kot 400 različnih vrst igrač. Na razstavi so predstavljene doma narejene in kupljene igrače, igrače, s katerimi so se igrali otroci na vasi ali v mestu, igrače kot pomanjšani delovni pripomočki iz vsakdanjega življenja odraslih ter igrače in igre različnih slovenskih pokrajin in različnih koncev sveta.

Nato smo si ogledali še stalno razstavo Živeti v Celju, ki nas je navdušila z zanimivimi razstavnimi eksponati in izjemno avtentičnim prikazom življenja med drugo svetovno vojno.

Skratka, domov smo prinesli veliko pozitivnih vtisov, izkušenj in novih znanj, nastala so prelepa in obsežna poročila in učni listi, zanimive fotografije ter navdihujoči filmčki naših dijakinj Eme Žičkar, Mance Molan in Nuše Dobršek o ekskurziji.

Filmček Eme Žičkar:

https://www.youtube.com/watch?v=sS992e9Z1io&list=UUndGwDLTDhzUpITZfcXJmow&index=10

Filmček Mance Molan:

https://www.youtube.com/watch?v=ch8hYMatr_o&list=UUndGwDLTDhzUpITZfcXJmow&index=2

Filmček Nuše Dobršek:

https://www.youtube.com/watch?v=IpO9qaG2a_c&list=UUndGwDLTDhzUpITZfcXJmow&index=8

Mojca Ogorelc, Ekonomska in trgovska šola Brežice

