Ovadbe zoper Alojza Goloba zavržene; Pokop žrtev iz brezen pri Konfinu

25.10.2017 | 17:45

V nasprotju s pričakovanji in napovedmi pred volitvami letošnjih predsedniških volitev v nedeljo še ni bilo konec. Osem izzivalcev aktualnega predsednika je namreč zbralo dovolj glasov, da bo moral Borut Pahor svojo priljubljenost med volivci preizkusiti še v drugem krogu v neposrednem soočenju z Marjanom Šarcem. Kako smo se odločali v naših krajih, podrobneje preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer v zvezi z volitvami objavljamo tudi analitične in kritične zapise naših novinarjev.

Pred letom in pol smo v Dolenjskem listu poročali o dogajanju v Medobčinskem društvu invalidov (MDI) Novo mesto, ko je zaradi domnevnih nepravilnosti pri upravljanju z društvenim denarjem položaj predsednika društva po 12 letih moral zapustiti Alojz Golob. Ta teden je sporočil, da so bile vse ovadbe zoper njega zavržene. Z njim smo se pogovarjali, kakšne so njegove odločitve in občutki po odločitvi sodišča, poroča Dolenjc.

Na pokopališču Videm v Prigorici v župniji Dolenja vas so v nedeljo na pogrebni slovesnosti, ki jo je vodil ljubljanski nadškof mons. Stanislav Zore, pokopali 150 žrtev iz brezen pri Konfinu 1 in 2. Žrtve povojnih pobojev iz obeh brezen v kočevskih gozdovih so položili v skupen grob poleg 13 žrtev iz jame Žiglovica, ki so jih na dolenjevaškem pokopališču na Vidmu pokopali že 18. junija letos. Na slovesnosti smo se pogovarjali tudi s svojci žrtev. Pričevanja objavljamo v časopisu, ki mu je tokrat priložena oktobrska Živa, ta pa spet prinaša obilo zanimivega branja za hladne večere.

