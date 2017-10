Končno le urejajo cesto skozi Dvor

25.10.2017 | 13:15

Po desetletju čakanja so Dvorjani končno dočakali tako želeno obnovo državne ceste.

Na nekaterih delih je cesta že pošteno načeta.

V sklopu projekta bodo premaknili tudi kužno znamenje, ki je bilo prej skoraj na sredini priključka stranske z državno cesto.

Dvor - Tukajšnji krajani že dolgo čakajo na ureditev državne ceste skozi Dvor. Občina Žužemberk je sicer že sredi septembra z državo in izbranim izvajalcem, podjetjem GPI Tehnika, podpisala pogodbo o začetku investicije, vendar je izvajalec več kot mesec dni čakal na dovoljenje za delno zaporo ceste. Občani so bili v skrbeh, da se je zopet kaj zalomilo, a v začetku tedna so enega najbolj načetih in najnevarnejših odsekov od Ivančne Gorice do Novega mesta vendarle začeli obnavljati.

Prenovili bodo odsek med gasilskim domom in križiščem treh državnih cest v središču Dvora. Občina bo poskrbela za gradnjo pločnika, javne razsvetljave in fekalne kanalizacije, medtem ko je vodovod predviden že v sklopu izgradnje suhokranjskega vodovoda, država pa bo uredila cestišče in odvajanje padavinskih in meteornih voda. Vsa infrastruktura bo v križišču povezana med sabo. Sedaj je bil problem predvsem z meteorno kanalizacijo, ki ni bila nikamor povezana. Križišče bo dobilo novo podobo, danes je v obliki črke Y, po novem pa bo imelo obliko črke T. Prednost bodo imela vozila v smeri proti Ljubljani ali Novemu mestu. Prav tako na sredini ne bo več možno ustavljati, saj bo tam nekoliko dvignjen otok v obliki solze. Predvidevali so, da bodo dela zaključili do konca novembra, a zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenja za zaporo, se bodo najverjetneje zavlekla v naslednje leto.

Naložba je vredna skoraj pol milijona evrov, od tega bo država prispevala dve tretjini denarja, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna. Župan Franc Škufca je na zadnji seji občinskega sveta dejal, da bodo v prihodnje skupaj z državo uredili tudi odsek s pločnikom in vso pripadajočo infrastrukturo od križišča proti Novemu mestu. Razpis za izbiro izvajalca naj bi zaključili do konca leta.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija