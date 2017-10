Donacija računalnikov

25.10.2017 | 12:25

Dolenjske Toplice - V okviru akcije podjetja Revoz (WOMEN@RENAULT) smo pridobili pet rabljenih računalnikov. Računalniki so še delujoči, z operacijskim sistemom Windows 7. Akcija je potekala v sodelovanju delavcev Revoza, ki so predlagali svoje kandidate, ki bi jim podjetje lahko doniralo rabljene računalnike. Tako sta Franci Murn in Roman Lukšič predlagala tudi našo osnovno šolo Dolenjske Toplice.

V četrtek, 19. oktobra, smo prevzeli računalnike v podjetju. Že prihod v podjetje je drugačen kot v šoli, saj le tam veljajo strogi varnostni ukrepi. Kljub temu pa smo se lahko z osebnim avtom zapeljali po njihovem zemljišču, prevzeli računalnike ter pod budnim očesom varnostnikov tudi zapustili območje tovarne, seveda bogatejši za pet računalnikov. Računalnikom bomo dodali še zaslon, miško ter tipkovnico ter jih namenili uporabi v knjižnici in po razredih. Podjetje Revoz večkrat organizira akcijo donacije rabljene IKT opreme šolam.

V imenu OŠ Dolenjske Toplice se zahvaljujem podjetju, pa tudi staršem, ki nas podpirajo, še posebej pa Romanu Lukšiču in Franciju Murnu. Takšne akcije so dobrodošle, saj vsak košček IKT opreme pripomore k večji IKT pismenosti naših osnovnošolcev.

Antonija Miklavčič-Jenič