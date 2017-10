Delavnica in razstava o novomeških drevesih. Znate gledati s srcem?

25.10.2017 | 16:20

Kroglasta robinija (Foto: Alenka Peterlin)

Novo mesto - Društvo Est=etika iz Novega mesta jutri (četrtek, 26. oktobra) ob 17. uri vabi na otvoritev razstave in predstavitev publikacije projekta 'Dihaj z mano, mestno drevje v Novem mestu', ki bo v novomeškem grajskem parku Grm. Že dopoldne pa prirejajo še delavnico vzdrževanja mestnega drevja, ki se bo začela ob 10. uri na parkirišču v Kandiji.

Kot je sporočila Natalija Zanoški iz omenjenega društva, želijo s projektom »spodbuditi okolje, da se začne zavedati pomena naravnih danosti znotraj urbanih prostorov Novega mesta, spoznavati raznolikost dreves, ki rastejo v našem prostoru, ter bogastvo ptičjega sveta, njihove napeve, ki jih še vedno lahko slišimo znotraj naših blokovskih naselij, kar pa predstavlja privilegij, da lahko živimo v takšnem okolju. Za članice društva so narava, drevesa, ptice znotraj urbanih prostorov ter vedno večje aktivacije ekološkega osveščanja ljudi, predstavljali izziv, kako v Novem mestu iskati odgovore in rešitve znotraj obstoječega stanja ter ohranjati raznolikost naravnih danosti.«

V projekt so se vključili ugledni zunanji strokovnjaki in organizacije, ki so soustvarjali projekt, je še dodala, in med drugim navedla dr. Jožeta Bavcona (Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta), Gregorja Bernarda (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Dolenjska sekcija), Andreja Hudoklina (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto), mag. Jelko Hudoklin (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije), mag. Blanko Ravnjak (Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta), Mitjo Simiča (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto), Živo Zelič, mag.inž.kraj.arh, in Denisa Žitnika (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto).

»Uvodni del publikacije je namenjen splošnemu pomenu dreves v mestih. V nadaljevanju so izpostavljena pomembnejša drevesa (22 enot) in zasaditve (5 enot) na zgodovinski osi med dvema spomenikoma oblikovane narave (Kettejev drevored–Grajski park Grm) ter predlog za varstvo, v kolikor še niso zaščitena. S pomočjo dr. Jožeta Bavcona in mag. Blanke Ravnjak so pri soliterjih in zasaditvah navedeni opis stanja in smernice za nadaljnje vzdrževanje. Publikacija lahko služi tudi kot vodnik po drevesih, kjer preko sprehoda spoznavamo in se učimo o teh pomembnih gradnikih našega okolja,« je še povedala Zanoškijeva in zaključila: »Naš namen je da spodbudimo velike in majhne, da "gledajo s srcem" in začutijo, kako je vsako drevo enkratno in popolno v svoji pojavnosti, kako je vsaka ptica bitje zase, ki nam lepša dneve s svojim petjem in bi brez njih slišali le hrup avtomobilov, tako pa nam je dano slišati ptičji orkester Novega mesta.«

M. M.

Komentarji (3)

4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Koga bomo pa danes? Ja kaj bojo pa danes požagal? A je sploh še kej ostalo? 4h nazaj Oceni Prijavnine A je prijava in uddeležba za župana obvezna ? 4h nazaj Oceni ata od Jana A so množični morilci dreves z rotovža povabljeni?