Krkaši prekinili serijo porazov

25.10.2017 | 21:10

Foto: Drago Perko

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 3. krogu 2. Aba lige nocoj gostili moštvo Zrinjskega iz Mostarja in slavili zmago z rezultatom 75:65.Tako so prekinili niz treh zaporednih porazov, dveh v domačem prvenstvu in enega v drugi jadranski ligi.

Varovanci trenerja Simona Petrova so imeli celotno tekmo vajeti igre v svojih rokah, že po prvih desetih minutah vodili za deset točk (23:13), ob polčasu pa je bil izid na semaforju 42:29.Tudi v nadaljevanju niso popuščali in na koncu slavili s 75:65.

Najučinkovitejši pri Krki je bil Dino Cinac z 19 točkami in osmimi skoki. Po 12 so jih pri domači ekipi dali Domen Bratož, Žiga Dimec in Maj Kovačevič.

V naslednjem krogu 2. Aba lige bo Krka v torek, 31. oktobra gostovala pri Rogaški, ki je včeraj izgubila proti sarajevski Bosni.

S. G.