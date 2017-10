Prebrane knjige novim bralcem - podarite kakšno tudi vi!

26.10.2017 | 11:50

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Novo mesto - Rotaract klub Novo mesto tradicionalno nadaljuje projekte Prebrane knjige novim bralcem. Doslej so s tovrstnimi projekti že napolnili knjižne police enemu izmed domov za starejše občane na Dolenjskem, obogatili so knjižno zbirko otroškega oddelka Splošne bolnišnice, popestrili so tudi izbiro čtiva zapornikom na Dobu. Veliko knjig so podarili novomeškim vrtcem, v sklopu projekta Prebrane knjige za varno prihodnost pa so okrepili izbor knjig v Varni hiši Novo mesto.

Letošnja akcija je namenjena otrokom, ki se udeležujejo delavnic DRPD Novo mesto, in starostnikom, ki vestno prebirajo zbirko knjig Doma starejših občanov Novo mesto.

V soboto in nedeljo bodo knjige zbirali v novomeški Qlandiji (pred trgovino Müller). Veseli bodo, če se boste odzvali njihovemu vabilu.

S. G.