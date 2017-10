V tej sezoni še ne poznajo poraza

26.10.2017 | 09:15

Članska ekipa ŽRK Krka je v tej sezoni nanizala že 6 zmag. (Foto: ŽRK Krka)

Novo mesto, Izola - Igralke Ženskega rokometnega kluba Krka nadaljujejo z nizom zmag, saj so zabeležile že šesto v tej sezoni. Na pokalni tekmi v Izoli so z 31:22 (polčas 17:10) premagale tamkajšnjo ekipo in se uvrstile v četrtfinale Pokala Slovenije.

Odlično gre Dolenjkam tudi v ligaški konkurenci, saj so po petih tekmah še brez poraza in zasedajo visoko tretje mesto, z enakim izkupičkom točk kot prvo uvrščeni Krim in drugo uvrščeno Zagorje. Prav z Zagorjankami se bodo krkašice pomerile na naslednji tekmi. V nedeljo 29.10. ob 15:45 jih v Zagorju čaka derbi 6. kroga.

S. G.