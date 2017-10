Gorela cev na plinski jeklenki, na njivi pa zagorel traktor

26.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 17.29 je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, gorela cev na plinski jeklenki v kuhinji stanovanjske hiše. Do prihoda gasilcev so požar pogasili domačini. Gasilci PGD Brežice-okolica in PGD Spodnja Pohanca so plinsko jeklenko odstranili iz kuhinje na prosto in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe.

Z avtom v drevo

Ob 21.02 je pri Dolenji vasi pri Raki, občina Krško, osebno vozilo trčilo v drevo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, odstranili vozilo, nudili pomoč reševalcem NMP ZD Krško in policiji. Reševalci so poškodovanca prepeljali v SB Novo mesto.

Davi trčil v peško

26. 10. 2017 ob 5.34 se je na Kandijski cesti v Novem mestu zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila je trčil v peško. Poškodovano so oskrbeli reševalci ZD Novo mesto in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na njivi zagorel traktor

Včeraj ob 10.35 je v Šentvidu pri Stični, občina Ivančna Gorica, na njivi zagorel traktor. Požar so pogasili gasilci PGD Šentvid pri Stični lastnika, ki se je nadihal dima, pa so prepeljali v ZD Ivančna Gorica. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Stična, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Požar v kurilnici

Davi ob 6:07 poročajo o požaru v kurilnici stanovanjske hiše v Brezina, občina Brežice. Podrobnosti še niso znane

Našel mino

Včeraj ob 15.00 je na Cesti 4. julija v Krškem, na delovišču podjetja Šumi, delavec našel minometno mino kalibra 81 mm, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in uskladiščila do uničenja.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naselju Postaja v občini Mirna Peč, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, motena oskrba pitne vode v četrtek, 26. 10. 2017, in v petek, 27. 10. 2017, predvidoma od 8.00 do 15.00 ure.

Komunala Brežice porabnike pitne vode v naselju Mali Obrež pri Dobovi obvešča, da bo v četrtek, 26. 10. 2017, med 7.00 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Cerkvišče;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU, izvod Cerkev.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6.00 do 7.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE;

- od 7.30 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG;

- od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC GOREC;

- od 12.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRH;

- od 13.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JABLAN.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec Kamnolommed 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Izvir, Kamence, Stankovo in Kraška vas med 8. in 12. uro in na območju TP Brvi med 12.30 in 14. uro.

M. K.