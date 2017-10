Voda - od mita do arhitekture: zaključek projekta raziskovanja Krke

26.10.2017 | 08:35

Novo mesto - Dnevi evropske kulturne dediščine so zaznamovali tudi delo učencev OŠ Drska. Lotili so se raziskovanja reke Krke in v nekaj mesecih so se izkazali na mnogih področjih.

Sinoči so v šoli ob zaključku projekta pripravili zanimivo kulturno prireditev z naslovom Voda - od mita do arhitekture in na njej z besedo, pesmijo, plesom, fotografijo in tehniškimi arhitekturnimi izdelki prikazali reko Krko in življenje ob njej nekoč in danes. Razlika je velika, saj so nekoč na Krki bili mlini, perišča, kopališča, danes je bolj turistično in športno zanimiva. Iz videnega lahko rečemo - na dolenjsko lepotico smo lahko upravičeno ponosni, z reko Krko pa moramo biti bolj tesno povezani.

Zahvala ravnateljice Nevenke Kulovec brodarju Poldetu Finku

Tako meni tudi osrednji gost prireditve, krajan Drske, brodar Polde Fink - gospod, ki že nekaj let po reki vozi dva splava z za obiskovalce in turiste, manjšega in večjega. To ga zelo veseli, Krko, s katero je tesno povezan že 65 let, ima enostavno rad, nanjo ima lepe spomine še iz otroških let. Kot je povedal v filmčku, ki ga je z mentorico Simono Lešnjak posnela ekipa učencev, je splavarjenje - za dovoljenje si je prizadeval kar 18 let! - poseben užitek. »Krka je čudovita, dobra za naš turizem, in tudi Novo mesto ima veliko naravnih lepot, a žal zaostajamo v ponudbi,« je menil.

V kulturnem programu je prepeval otroški pevski zbor, plesali so folkloristi, učenci so na temo reke Krke literarno ustvarjali in se predstavili s pesmimi in drugimi zapisi, zbirali so stare fotografije in primerjali življenje ob Krki nekoč in danes, ob Krki so se tudi športno udejstvovali, itd. Navdušili so številni tehniško arhitekturni izdelki o arhitekturnih skrivnostih reke Krke na razstavi z naslovom Igriva arhitektura, ki so jih otroci izdelali iz starih, odpadnih materialov.

Kot je ponosna dejala ravnateljica OŠ Drska Nevenka Kulovec, je med njimi najti marsikako idejo za naše arhitekte in načrtovalce razvoja mesta ob okljuku reke Krke. S samostojno fotografsko razstavo Portreti zelene lepotice skozi čas se je predstavila osmošolka Neža Račečič.

Neža Račečič.

Zbrane je v imenu Mestne občine Novo mesto nagovorila direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič in mlade spomnila na spoštljiv odnos do vode, za katero se moramo zavedati, da ni v neomejenih količinah.

Ravnateljica se je za sodelovanje v projektu in na prireditvi zahvalila vsem sodelujočim, z rožico pa brodarju Poldetu Finku, mentoricama projekta Nataliji Novak in Simoni Lešnjak ter Neži Račečič.

Besedilo in foto: L. Markelj

