Dr. Gržan: Utirite otroke v zadovoljstvo realnega, ne idealnega

26.10.2017 | 10:00

Dr. Karel Gržan

Novo mesto - Velika predavalnica v novomeškem šolskem centru je bila včeraj skoraj premajhna za vse, ki so želeli prisluhniti predavanju dr. Karla Gržana o vzgoji za radost bivanja z jasnimi omejitvami. Priznani pisatelj, ki je vrsto let vodil tudi komuno za nekdanje odvisnike v Razborju pod Lisco, je govoril o svojem otroštvu, o primerih slabe brezpogojne ljubezni, za katere je izvedel od odvisnikov, in primerih dobre, ko znamo v otroku prepoznati tudi tiste talente, ki niso skladni z našimi sebičnimi podobami, ter jih predvsem podpreti.

Pater je med drugim izpostavil živi stik, ki ga je treba spodbujati in se ga učiti, saj ga v današnjosti pri marsikaterem otroku primanjkuje. »Največji uspeh staršev je, če usposobijo otroka, da v realnosti (in nikakor idealnosti!) življenja prepozna priložnosti, vidi izzive in zna biti srečen,« je povedal in nadaljeval, da smo vsi ljudje odvisniki, saj naši možgani nenehno iščejo načine do hormona sreče, in če jih ne bodo našli v vsakdanjem realnem življenju, jih bodo našli v slabih bližnjicah in navadah. Staršem je svetoval, naj otrok ne umikajo pred realnostjo, ki ni vedno le lepa in nedolžna, naj jih učijo potrpežljivosti (»Če si zaželi sendvič, mu odvrnite, da naj malce počaka.«), tudi odtegnitev (»Nič narobe, če čokolina zmanjka za nekaj dni. Ga bodo vsaj spet veseli, ko bo nazaj. Če imajo nenehno vse na voljo, jih oropamo možnosti, da se teh stvari sploh veselijo.«), vztrajnosti in meja, pravičnosti. Glede brezmejne ljubezni pa je pristavil, da ima vsak otrok kakšen drugačen talent in da ga kot starši moramo v tem podpreti, če želimo, da bo dejansko srečen, da obstaja veliko vrst inteligence, a naša družba večinoma ceni le eno: »Vsi smo ploskali zlatim košarkarjem, saj so res zlati fantje. In danes jih nihče ne vpraša, koliko so imeli matematiko ali kemijo.« Poleg podpore pa je pri vzgoji po mnenju dr. Gržana zelo pomembno, da otroku ne dajemo potuho, ko je naredil kaj narobe.

Med predavanjem je nanizal vrsto duhovitih anekdot iz svoje mladosti, od občinstva pa se je poslovil z besedami, ki jih bolj redko slišimo od tovrstnih predavateljev: »To so le moja miselna izhodišča in nikar mi ne verjemite kar tako. Premislite o njih in jih preverite v svojem življenju.«

Včerajšnje predavanje je bilo prvo od treh v sklopu brezplačne Šole za starše, ki jo organizira vrtec Pedenjped, naslednji dve bosta še konec novembra in sredi decembra. Podrobneje o mislih dr. Karla Gržana glede današnjega sistema vzgoje in izobraževanja ter nemalo napakah brezpogojne ljubezni mater pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

