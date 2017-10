V zadnjih nekaj urah kar dve prometni nesreči na prehodu za pešce

26.10.2017 | 10:45

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G.)

Včeraj dopoldne so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v križišču na Šmihelski cesti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 85-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil po Topliški cesti in ob zavijanju desno na Šmihelsko cesto odvzel prednost pešcu, ki je pravilno prečkal cesto na prehodu za pešce. Lažje poškodovanega pešca so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Danes, okoli 5.30, se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu. 26-letni voznik osebnega avtomobila je na prehodu za pešce trčil v 37-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Vozniki so krivi v večini primerov, ne pešci

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je bilo lani in letos v prometnih nesrečah na našem območju udeleženih 83 pešcev. Štirje pešci so zaradi hudih poškodb umrli, 18 jih je bilo hudo poškodovanih, 56 jih je utrpelo lažje poškodbe, pet pešcev pa v nesrečah ni utrpelo telesnih poškodb. Letos so pri obravnavi prometnih nesreč policisti ugotovili, da so bili med 39 pešci, udeleženimi v nesrečah, le v štirih primerih oziroma 10% pešci tudi povzročitelji nesreč, v vseh ostalih pa vozniki motornih vozil.

Voznikom svetujemo, naj bodo v bližini prehodov za pešce in na območjih, kjer se pešci zadržujejo, še posebej previdni. Zmanjšajo naj hitrost, poskusijo predvideti ravnanja pešcev in ostalih udeležencev v prometu in pešcem odstopijo prednost. Pozorni naj bodo tudi pešci, z nošenjem svetlejših oblačil in odsevnih teles naj poskrbijo za svojo vidnost in se pred prečkanjem ceste prepričajo, da so jih vozniki opazili in jim odstopili prednost, je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Povzročitelj prometne nesreče na avtocesti z več kot tremi promili alkohola

Na avtocesti pri izvozu za Trebnje je sinoči nekaj pred 23. uro voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Policisti so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti 49-letniku odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,51 miligramov alkohola (3,14 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 21. ure se je zgodila prometna nesreča v Dolenji vasi pri Raki. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik je kraj nesreče zapustil, vendar so ga policisti izsledili in zaradi vidnih poškodb glave skupaj z reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Zoper 58-letnega voznika, ki je odklonil preizkus alkoholiziranosti, bodo policisti zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomili v brunarico in prodajalni

V kraju Srednje Grčevje je med 22. 10. in 25. 10. nekdo vlomil v leseno brunarico in odtujil jeklenko, oblačila in prehrambene izdelke. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

V minuli noči je bilo vlomljeno v dve prodajalni na Kolodvorski cesti in Klemenčičevi ulici v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah storilci niso ničesar odtujili, z vlomi pa so povzročili za okoli 900 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (7) 2h nazaj 11 (12) (1) (12)(1) Oceni Nevarna križišča Pa še enkrat. Kdaj boste ukrepali in zagotovili varno križišče v kandiji ? Kriva je občina in ne vozniki ker je naredila križišča in prehode nevarne za oboje ! 2h nazaj 9 (10) (1) (10)(1) Oceni občan Vsak od poškodovanih bi MORAL TOŽITI OBČINO.! Če ne uspe pri nas pa v Strasbourgu, na EU sodišču za človekove pravice. Hoditi po cesti in biti zavarovan namreč! Ta povzročen prometni kaos je vzrok tega kar se dogaja.!! 2h nazaj 10 (11) (1) (11)(1) Oceni mici Ja prav zares! 1h nazaj –3 (0) (3) (0)(3) Oceni nn Kaj točno ima občina z državno cesto v Kandiji? 58m nazaj 2 (4) (2) (4)(2) Oceni Nevarna križišča Kdo pa je postavil zaporo v križišču ? A sosedova micka mogoče ? 36m nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni neevedni Veliko hodim in vozim tu okoli,pa še nisem opazil kaksne napake glede varnosti-kakor je postavljeno,le previdno in po predpisih,pa bo v redu!!! 25m nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni nn Prehodi so taki kot že odnekdaj. Kaj točno je narobe z prehodi? Preglej samo prijavljene komentatorje