Stari mlin spet melje

26.10.2017 | 12:45

Vinko Lesinšek (desno), Rajko Volčajnšek, Jože Zagmajster in Edo Molan so se posebej potrudili pri obnovi milna, je priznala predsednica turističnega društva Anica Butkovič (desno). (Foto: M. L.)

Mlinar Vinko Lesinšek je predstavil delovanje mlina. (Foto: M. L.)

Folklorna skupina osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece je oživila staro zgodbo iz Pišec. (Foto: M. L.)

Pišece - Včeraj so v Pišecah slovesno pognali obnovljen star mlin ob potoku Gabernica. Kot je povedala predsednica Turističnega društva Pišece Anica Butkovič, so mlin domačini zgradili leta 1869, njegov lastnik je bila družina Varlec iz Podgorja. Potem je mlin zamenjal nekaj lastnikov. Leta 1973 ga je odkupila krajevna skupnost in ga dala v upravljanje turističnemu društvu. Z manjšimi popravili in vzdrževanjem se je vrtel do leta 2004.

V Pišecah so se potem odločili, da ga spet poženejo. Vinko Lesinšek je zato naredil novo kolo in še nekatere dele, poskrbeli so tudi za zadosti vode.

Brežiški župan Ivan Molan je na včerajšnjem odprtju dejal, da je pišeški mlin lep primer dediščine; ohranjanje le-te pa podpira tudi občina.

Odprtje mlina sovpada s še enim dogodkom v Pišecah, kot je ob odprtju rekla ravnateljica osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc. Šola namreč v teh dneh organizira že 18. mednarodni tabor, na katerem sodelujejo tudi udeleženci iz Srbije in Hrvaške.

V sklopu prireditve so poskrbeli tudi za vzdušje, kot je bilo v mlinu v starih mlinarskih časih. Anica in Tone Kranjčič s Silovca sta namreč s kočijo pripeljala mlet v mlin, Ivan Šeler je v mlin prinesel vrečo kar na hrbtu.

Odprtje mlina so pospremili s pesmijo in folklornim nastopom, v katerem so se predstavili učenci osnovne šole Maksa Pleteršnika, prizorišče je obiskala tudi zgovorna Pšečka Mica.

M. L.

