Vlada prerazporedila sredstva za plačilo obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice

26.10.2017 | 16:25

Foto: A.N., arhiv DL

Brežice, Ljubljana - Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev za plačilo obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice.

Kot so sporočili iz Ministrstva za finance, je vlada je prerazporedila sredstva v višini 1,8 milijona evrov za namen plačila obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice, in sicer iz proračunskih postavk Vlaganje v vodni sektor. Prerazporeditev sredstev je nujna zaradi poplačila dokončanja gradnje HE Brežice po že sklenjenih pogodbah.

Pri sami izvedbi investicije je prišlo do sprememb oziroma do več del in dodatnih del tako, da se je povečala tudi vrednost glavne gradbene pogodbe z izvajalcem akumulacijskega bazena HE Brežice, in sicer predvsem iz vidika dodatnih ukrepov za zaščito pred poplavami.

Brežiška hidroelektrarna je poleg HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško četrta v vrsti petih načrtovanih hidroelektrarn na spodnji Savi. Slovesno so jo odprli 27. septembra, predsednik vlade Miro Cerar, ki je bil takrat slavnostni govornik, pa je med drugim izpostavil, da hitra in uspešna gradnja dokazuje, da imamo v Sloveniji dovolj domačega sposobnega kadra in podjetij, da lahko izpeljemo tudi tako velike projekte, kot je ta.

S. G.