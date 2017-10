Cerod predstavil novo rešitev za obdelavo in odlaganje odpadkov

26.10.2017 | 14:20

Zbrani župani desetih občin

Albin Kregar, direktor Ceroda

Dvorana v topliškem KKC-ju je bila napol prazna.

Dolenjske Toplice - Na sinočnji skupni seji občinskih svetov desetih dolenjskih in belokranjskih občin, ki so po odstopu štirih posavskih in šentjernejske občine od projekta Cerod II, je direktor podjetja Cerod Albin Kregar žal maloštevilnim svetnikom predstavil novo rešitev za obdelavo in odlaganje odpadkov.

Po propadli več kot 30 milijonska naložbi v dolenjski regijski center z lastno mehansko in biološko obdelavo odpadkov naj bi na odlagališču v Leskovcu nad Brusnicami zgradili obrat za biološko stabilizacijo odpadkov in odlaganje preostanka po končni obdelavi, mehansko obdelavo komunalnih odpadkov iz Dolenjske in Bele krajine pa bi izvajala Snaga v regijskem centru v Ljubljani.

Naložba v nov obrat bi stala dobrih 4,6 milijona evrov, z zunanjo ureditvijo pa okoli 5,5 milijona, slednjo naj bi sofinanciralo tudi pet občin, ki so od projekta odstopile, saj, kot je dejal Kregar, gre za nadgradnjo, ki bo služila tudi dejavnosti odlaganja odpadkov. Deleži sofinanciranja desetih občin partneric pa je določen po ključu, pri katerem bi upoštevali srednjo vrednost deleža števila prebivalcev in deleža predvidene letne količine obdelanih odpadkov.

Obrat bi lahko zaživel v začetku druge polovice leta 2019, do tega pa tako mehansko kot biološko obdelavo izvajala ljubljanska Snaga. Kregar je še dodal, da predlagani koncept, ki je še v usklajevanju, predstavlja dolgoročno rešitev za obdelavo odpadkov na Leskovcu, saj naj bi manjkajoči količino odpadkov za polno zasedenost, ki je ekonomsko upravičljiva (25.000 ton letno), zagotovile v sklopu sodelovanja z regijskim centrom v Ljubljani. Posledično s tem dolgoročno zagotavlja tudi nižjo ceno storitev od sedanjih, hkrati pa dejavnost ostaja v javni službi.

Predlog načeloma podpira vseh deset občin partneric, z belokranjske strani pa je bilo med drugim slišati pomisleke glede predlaganega ključa razdelitve deležev sofinanciranja. Predlog je še v usklajevanju, nato pa ga bodo morali potrditi še vsi občinski sveti.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 40m nazaj Oceni Zavod za ustvarjanje proračunske luknje Svojevrsten fenomen, da hočejo zavoženo investicijo v cerod reševati še z večjo zavoženostjo in dodatnim denarjem. Preglej samo prijavljene komentatorje