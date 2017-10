Jesensko dogajanje na OŠ Mokronog

26.10.2017 | 13:50

Mokronog, Trebelno - Jesenski barvitosti narave smo na OŠ Mokronog in na podružnici Trebelno pridodali kar nekaj dejavnosti in dogodkov, ki so nam popestrili vsakdanjo šolsko ustaljenost.

Tretješolci in petošolci so preživeli teden dni v šoli v naravi v Seči in Cerknem, lepo vreme smo izkoristili za jesenske pohode v Podpečino, na Pričo, ob potoku Stajnik, v Žužkovo dolino in na Debenec. Ena letošnjih prednostnih nalog je gibanje, tako smo učenci, učitelji in delavci šole Evropski teden gibanja obeležili s petminutnim razgibavanjem, ki smo ga vključili v učni proces, in s katerim bomo nadaljevali celo šolsko leto.

30. septembra smo uspešno izpeljali evakuacijsko vajo s prikazom reševanja, gašenja in delavnicami za učence. Pri vaji smo preverjali učinkovitost obveščanja in usklajenost delovanja vseh sodelujočih društev in služb. Učenci so se praktično seznanili s tehnikami nudenja prve pomoči, gašenjem z različnimi gasilnimi sredstvi, opremo reševalnega in gasilskega vozila ter z delovanjem radijskih zvez.

Prvi oktobrski teden smo 'povabili sonce v šolo' in z različnimi dejavnostmi obeležili Teden otroka. Kot običajno je bil tudi letos Teden otroka bolj sproščen, naravnan ustvarjalno in sodelovalno. Evropski dan jezikov pa smo z večjezično prireditvijo v prostorih šole praznovali 29. septembra.

V jesenski akciji zbiranja starega papirja smo zbrali skoraj 12000 kg papirja in s tem znova dokazali, da se zavedamo pomena varčevanja, ponovne uporabe in solidarnosti. Zbrani znesek bomo namenili v šolski sklad za obogatitvene dejavnosti ter za pomoč učencem in otrokom iz socialno šibkejših družin.

Na predavanju šole za starše je predavateljica Ana Bogdan izvedla predavanje Spoštljivo in učinkovito postavljanje mej v vzgoji otrok in mladostnikov. Starše in učitelje je poučila o težavah pri razločevanju med potrebami in željami, o odnosih, ki pripomorejo k dobremu sobivanju staršev in učiteljev ter otrok oz. mladostnikov.

Na Trebelnem so se začela pripravljalna dela za začetek gradnje telovadnice in dograditve šole.

V začetku septembra so učenci POŠ Trebelno sodelovali na prireditvi ob obletnici ustanovitve Gubčeve brigade, učenci OŠ Mokronog pa na krajši prireditvi na startu 21. Vorančeve poti ter na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve v Mokronogu.

Seveda pa se čisto vsi željno oziramo za počitnicami, ki se nam veselo nasmihajo.

M. Č.