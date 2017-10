Kekec in Mojca na obisku v šolski knjižnici

26.10.2017 | 14:00

Brežice - Učence prvega razreda Osnovne šole Brežice sta v šolski knjižnici razveselila Kekec in Mojca. Skupaj s knjižničarko Lidijo so prvošolčke popeljali v svet knjige, branja, bralne značke, predvsem pa so jih podučili o knjižničnem redu in pravilih. Skozi igro so na igriv in humoren način prikazali, kako ravnamo s knjigami, kako si jih izposojamo, kje se nahajajo knjige za najmlajše bralce …

Kekec, ki ga je doživeto upodobila Leja, je s svojimi vragolijami in nespretnim obnašanjem mlade gledalce spravil v smeh in dobro volje, hkrati pa jih je vzpodbudil k razmišljanju, kaj vse mora književni junak spremeniti v svojem ravnanju.

Petošolka Lija pa je prepričljivo odigrala vlogo Mojce. Kot pridna bralka je poznala že vsa pravila, ki jih velja upoštevati v knjižnici. Navihanemu Kekcu je bila v veliko pomoč, saj ga je opozorila na njegovo razigrano obnašanje in mu svetovala, kaj mora storiti.

Nespretni Kekec se je ob pomoči Mojce in knjižničarke naučil, kaj mora upoštevati in kako se mora obnašati, kadar obišče knjižnico. Hkrati pa je spoznal, da je knjižnica pravi zaklad znanja, saj lahko na knjižnih policah vsakdo najde knjigo zase. Izbira lahko med pravljicami, pesniškimi zbirkami, ugankami, poučnimi knjigami ali revijami.

Navdušeni prvošolčki, ki so se nasmejali Kekčevim vragolijam, so obljubili, da bodo radi prihajali v šolsko knjižnico.

Z vztrajnostjo in dobro voljo je mogoče doseči vse. Kakor pravi Kekec: »Dobra volja je najbolja …«

Romana Zorko