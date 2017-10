Obisk gasilske postaje

26.10.2017 | 14:05

Trebnje - V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo se otroci skupine Bolhice iz Vrtca Mavrica Trebnje odzvali povabilu Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje in jih obiskali.

Sprejela nas je gasilka Katja, ki nam je predstavila delo gasilcev in različna vozila in orodja, ki jih uporabljajo pri svojem delu.

Za nas so pripravili tudi različne delavnice, na katerih so sodelovali tudi otroci. Tako so lahko sami preizkusili, kako težko in zahtevno delo opravljajo naši gasilci.

Preživeli smo drugačno in zelo zanimivo dopoldne med ljudmi, ki jim je mar za sočloveka in naravo. In kdo ve, mogoče se tudi med našimi najmlajšimi skrivajo tisti, ki bodo nekoč pomagali reševati svet.

Vzgojiteljica Alenka

