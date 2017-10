Unesco tabor že 18. odprl svoja vrata

26.10.2017 | 14:10

Pišece - V ponedeljek, 23. oktobra, se je na uvodni prireditvi v Domu Pišece predstavilo 18 šol, ki bodo letos aktivno sodelovale na Unesco taboru, ki tokrat nosi naslov Poti, potice in razpotja. Po uvodnem pozdravu ravnateljice Nuške Ogorevc so učenci zapeli Unesco himno, odigrali skeč, sprejeli svoje goste, nato pa je sledila pogostitev v šolski jedilnici, kjer smo lahko okušali jedi iz krajev, od koder so naši gostje (od blizu, iz Globokega npr., in daleč, iz Pančeva, Buj itd.). Seveda pa ne smemo pohvaliti otrok OŠ Pišece in njihovih staršev, ki vsak dan pridno skrbijo za sveže pecivo.

V torek, 24. oktobra, pa se je začelo delovno že zelo zgodaj – z gibanjem. Razdeljeni v tri skupine so eni plesali hip hop, drugi igrali košarko, tretji pa se sproščali ob jogi. Od 9. do 12. ure so sledile številne delavnice: koledar, vodna učna pot, mlinarstvo, spominki, embalaža, maketa Pišec, potica, svetovni smerokaz, knjigobežnice, jezik ljubezni, novinarski tris, podjetniška in video delavnica. Po slastnem kosilu so se gostujoči učenci in mentorji sprehodili po vasi, nato pa se z učenci odpravili domov.

Z novimi novičkami pa se spet oglasimo čez nekaj dni.

Novinarski tris Žan, David in Alenka, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Foto: Žan Jazbec in David Omerzel

