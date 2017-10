Šola na Muljavi odslej še bolj sodobna in urejena

27.10.2017 | 10:10

Foto: Gašper Stopar

Muljava, Ivančna Gorica - Včerajšnji dan je bil nekaj posebnega za učence in učitelje Podružnične šole Muljava. 26. oktobra je namreč minilo natanko 70 let od otvoritve šole. Ob tej priložnosti so na ploščadi pred šolo pripravili slovesnost ob energetski prenovi šole. V okviru celovite energetske sanacije javnih objektov Občine Ivančna Gorica je šola pridobila novo fasado, nova okna in vrata, zamenjan pa je tudi vir ogrevanja s toplotno črpalko.

Podružnična šola Muljava je ena od sedmih podružnic matične Osnovne šole Stična. Tamkajšnji ravnatelj Marjan Potokar je na kratko predstavil zgodovino šolstva na Muljavi. Šola je svoja vrata prvič odprla leta 1910 na zdajšnjem Bojanjem Vrhu, kjer je delovala do druge svetovne vojne, nato pa se je preselila v Obrščakovo gostilno. Leta 1947 so šolo zgradili s prostovoljnim delom, katera je letos doživela prvo celovito obnovo. Šola je v ta namen na šolskem hodniku postavila tablo, kjer so zabeležena bistvena zgodovinska odkritja muljavske krajevne skupnosti.

Vodja podružnične šole Barbara Maver je dejala, da šolo letos obiskuje 53 učencev in učenk v 3 oddelkih. Zanje skrbi 10 strokovnih in 4 tehnični delavci. V spodnjih prostorih pa jim družbo delajo malčki Vrtca Ivančna Gorica. Po besedah ravnateljice Vrtca Branke Kovaček je tudi vrtec, ki tu domuje že dvajseto leto, deležen samih dobrih in velikih sprememb.

Veselje nad novo pridobitvijo je izkazal tudi župan Dušan Strnad, saj bo z uspešno zaključeno sanacijo obratovanje šole bistveno cenejše in bolj prijazno naravi. »Zavedamo se, da moramo vse kar je dano od prednikov skrbno varovati in prepustiti še v boljšem stanju naslednjim generacijam, ki bodo to šolo uporabljali«. Ob zaključku je vsem otrokom in strokovnim delavcem zaželel veliko veselja v tej »novi« šoli, staršem pa zaupal, da bo že v naslednjem letu ob šoli zgrajeno novo sodobno otroško igrišče. Besedo zahvale je namenil tudi izvajalskemu podjetju Dulc in vsem drugim deležnikom, ki so kakorkoli prispevali pri prenovi. Sanacija objekta je bila glede na kratke roke izvedbe in ne glede na vremenske razmere opravljena hitro in kvalitetno.

Podružnična šola Muljava je sicer prva v nizu otvoritev štirih objektov v ivanški občini, ki so bili energetsko sanirani od poletja dalje.

S projektom pa občina uresničuje tudi cilje Lokalnega energetskega koncepta in Nacionalnega energetskega programa. To je na prireditvi potrdil tudi energetski manager, dr. Simon Muhič. »Občina Ivančna Gorica ostaja zgled drugim slovenskim občinam, saj je s svojimi aktivnostmi energetsko obnovila že znaten delež stavb, ki so v njeni lasti. Obnova javnih stavb in s tem višja energetska učinkovitost predstavlja namreč enega izmed pomembnih ciljev bodočega Energetskega koncepta Republike Slovenije«. Na objektu so nameščeni tudi toplozračni kolektorji, ki bodo skrbeli za kakovost zraka v šolskih prostorih. V grobem to pomeni okoli 50 MWh prihranka toplote letno, kar pomeni približno 5000 litrov manjše porabe kurilnega olja na leto.

Slovesnost je spremljal tudi bogat kulturni program, kjer so svoje znanje s petjem, plesom in deklamacijami pokazali učenci PŠ Muljava in otroci Vrtca Ivančna Gorica. Sledil je slavnostni prerez traku in ogled šolskih prostorov, ki so bili obogateni z razstavo zgodovine šolstva na Muljavi.

S. G., Foto: Gašper Stopar

Galerija