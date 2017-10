Otrok se je zaklenil v stanovanje

27.10.2017 | 07:00

V ulici Pod vinogradi v Straži se je včeraj dopoldne otrok zaklenil v stanovanje. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili dostop.

Podobno se je zgodilo v Ivančni Gorici. Ob 11.40 so na ulici Studenec gasilci PGD Ivančna Gorica v stanovanje, v katerem je bil zaklenjen otrok, vstopili skozi okno in omogočili vstop do nepoškodovanega otroka.

Reševanje s helikopterjem

Ob 11.09 je dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem iz Metlike prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Padec z višine

Ob 11.13 je v Dolnjem Kotu, občina Žužemberk, oseba padla z višine in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13.40 je na Knafljevem trgu v Ribnici na gradbišču padel delavec z lestve in se poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP Ribnica in prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci in reševalci pomagali onemoglemu

Ob 03.06 so na Slomškovi ulici, občina Brežice, posredovali gasilci PGD Brežice pri vstopu v stanovanjski objekt ter omogočili reševalcem NMP Brežice dostop do onemogle osebe.

Zagorelo v kurilnici

Ob 6.07 je v Brezini, občina Brežice, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brežice okolica in Dečno Selo so požarno pregledali in prezračili prostore. Ogenj je uničil oljni gorilec na peči.

Težave na cestah

Ob 12.46 sta na dolenjski avtocesti v občini Grosuplje trčili osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Šmarje-Sap so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, cestišče očistili razlitih motornih tekočin in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so na kraju oskrbeli ponesrečenca in eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 22.38 je v bližini naselja Podgorica pri Šmarju, občina Grosuplje, voznica osebnega vozila zapeljala z vozilom z makadamske poti in nasedla. Posredovali so gasilci PGD Šmarje Sap, ki so vozilo potegnili nazaj na pot.

Težave z vodo

Komunala Brežice obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež, Podvinje, Kapele, Rakovec, Vrhje, Jereslavec, Slogonsko in Župelevec, (oskrbovan iz brežiškega vodovodnega sistema), da je potrebno vodo zaradi mikrobiološke neskladnosti kot posledice nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, od 26. 10. 2017 pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Pod Vrtačo, da bo v petek, 27.10.2017, predvidoma med 7. in 14. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naselju Postaja v občini Mirna Peč, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, motena oskrba pitne vode v petek 27. 10. 2017, predvidoma od 8.00 do 15.00 ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Hom vas danes med 8.00 in 12.00 uro ter na območju TPe JELŠEVEC izvod STRMICA med 11.00 in 12.00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Nad progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Dolenje Skopice med 08:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Slančji vrh med 8:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Oštrc izvod gostilna Pešič med 8:30 in 13:00 uro ter na območju TP: Žlapovec izvod P.S.O. Dijaški dom med 13:00 in 16:00 uro.

