Knjižica za širjenje vrednot v življenju

27.10.2017 | 09:00

Deklica z Rastočo knjigo Šmarjetka in ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne.

Šmarjeta - Leto dni je, odkar je tudi OŠ Šmarjeta na pobudo županje Bernardke Krnc postala del vseslovenskega projekta Rastoča knjiga. Takrat so na zelenico pred šolo postavili kamniti kip deklice s knjigo, imenovano Šmarjetka (delo kamnoseka Francija Kocjana), in včeraj, ob letu osorej, so pod njo že postavili prvo knjižico, Beležko vrednote po abecedi Rastoče knjige, rezultat ustvarjalnosti učencev in učiteljev šole. Vsako leto bo deklica nekaj centimetrov višja, za novo knjigo.

Otroški pevski zbor pod vodstvom Tadeje Molan

Letošnja beležnica bo v pomoč učencem, saj so v njej zapisane pomembne informacije o šolskem letu, nekatere strani pa so namenjene obvestilom, opravičilom, urnikom, domačemu branju itd. Osrednji del beležke je zasnovan kot koledar, ki ga kot rdeča nit povezujejo vrednote od A do Ž. Učenci bodo vsak mesec beležili vrednote na dve črki abecede.

Dr. Janez Gabrijelčič

Kot pravi ravnateljica šole Nevenka Lahne, želijo v današnjem času krize vrednot, ki je seveda prizadela tudi mlade, spodbuditi gojenje in ohranjanje pravih vrednot v življenju, kot so odgovornost, prijateljstvo, spoštovanje, solidarnost, mir itd. »Želimo, da ta beležka, ki jo je dobil vsak učencev in jo bomo izdajali tudi prihodnja leta, v praksi res zaživi in je v pomoč učencem in učiteljem ter z zapisom vrednot tudi nek vodnik v življenju.«

Včeraj, ko so učenci imeli kulturni dan in so se o vrednotah med drugim seznanjali tudi v delavnicah osem krogov odličnosti, so ob Šmarjetki pripravili zanimivo prireditev. Osrednji gost je bil idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič. Vesel je bil izida nove knjižice, in poudaril je, da nas kultura bogati in polni s pravimi vrednotami.

Županja Bernardka Krnc

Zbrane je nagovorila še županja Bernardka Krnc, se spomnila velike Habsburžanke, cesarice Marije Terezije, ki je uvedla obvezno osnovno šolanje za vse, ter mladim položila na srce, naj v tekmi z računalniki raje izberejo knjige in to dobre. »Ko berete dobre knjige, postajate tudi boljši ljudje,« je dejala ter šmarješki Rastoči knjigi zaželela bujno rast.

Besedilo in foto: L. Markelj

