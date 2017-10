Samo stopil je z vlaka, ki ga je pripeljal iz zapora, in že je bil na starih potih

27.10.2017 | 12:05

Milan Hočevar - Totko (Foto: J. A.)

Novo mesto, Trebnje - Sredi letošnjega avgusta se je 21-letni Milan Hočevar - Totko iz trebanjskega romskega naselja Vejar z vlakom pripeljal s prestajanja zaporne kazni v Trebnje in že hip za tem nepovabljen vstopil v bližnjo stanovanjsko hišo. Tega na sodišču ni priznal, mu pa to očita obtožnica.

Tista hiša v bližini železniške postaje je bila odklenjena in ni imel posebnih težav, ko je vstopal, a ker ga je zalotila stanovalka, mu ni preostalo drugega, kot da je zbežal. Ni šel daleč, policiste je pričakal na železniški postaji.

Tožilstvo mu očita, da je že naslednji večer srečo preizkusil v drugi hiši v Trebnjem. Videti je bila prazna. Takrat je vdrl skozi okno v pritličju. Splazil naj bi se noter, pregledal prostore in iz enega od predalov sunil škatlico za shranjevanje nakita. Vendar tudi tokrat ni šlo po načrtih, saj se je v tistem, ko je odhajal s plenom, pred njim pojavil lastnikov sin in mu preprečil, da bi pobegnil. Zadržal ga je do prihoda policistov. Tu se je njegov pohod končal, saj je pristal v priporu.

Pred kratkim je stopil pred novomeško okrožno sodnico Mojco Hode. Državni tožilec Bojan Avbar je v primeru priznanja krivde za obe očitani kaznivi dejanji predlagal eno leto in dva meseca zapora. »Krivde po obtožbi ne priznam,« se je glasil Totkov odgovor.

Obtoženčeva odvetnica Tatjana Ahlin in tožilec Avbar sta se pogovarjala o možnosti, da bi Totko kazen odslužil z družbenokoristnim delom.

»Pogovarjal sem se s pristojnimi na Centru za socialno delo Trebnje, kjer so raziskali možnost, da bi sklenili ustrezno pogodbo s Komunalo Trebnje. A sem izvedel, da imajo tam že Rome, ki opravljajo javna dela. Ta pogodba je vezana tudi na določene predpise o varstvu pri delu, treba je zagotoviti primerno delo in nadzor, zato ni neomejenih možnosti,« je pojasnil Avbar. Odvetnica je spomnila, da sicer ni nujno, da bi njena stranka takoj začela opravljati družbenokoristna dela.

Sojenje se bo začelo prihodnji teden.

J. Ambrožič