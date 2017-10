Prevzemna ponudba uspešna, Kolpa Holding ima zdaj 94% delež v Kolpi

27.10.2017 | 11:00

Foto: spletna stran podjetja - Kolpa.si

Ljubljana, Metlika - Družba Kolpa Holding v lasti sedmih menedžerjev metliške Kolpe je v prevzemni ponudbi za to družbo pridobila 19,69 odstotka delnic, s čimer je delež v družbi povečala na nekaj več kot 94 odstotkov.

Holding je imel v enem vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi na dan objave prevzemne ponudbe 74,57-odstotni delež. Prevzemno ponudbo, v kateri je za delnico Kolpe ponujal 8,50 evra, je po poročanju STA sprejelo 24 delničarjev, ki so v njej prodali 19,69 odstotka delnic Kolpe.

Kolpa izdelke prodaja pod blagovnima znamkama Kolpa san in Kerrock. Skupino poleg matične sestavljajo še družbe na Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji, Rusiji, Črni gori, BiH in v Nemčija. Lani je skupina ustvarila 47 milijonov evrov prihodkov in 1,9 milijona evrov čistega dobička.

S. G.