V Studiu 44 tokrat Trček in druščina

27.10.2017 | 19:00

BT4: CON GASS (Foto: I. Vidmar)

Aleš Suša

Krško - Sinoči je v Studiu 44 v prostoru Big banda Krško na Cesti krških žrtev 44 nastopila jazzovska skupina BT4: CON GASS, ki jo vodi baritonski saksofonist Blaž Trček, v njej igra tudi šentjernejski bobnar Miha Recelj, ki stalno sodeluje s krškim Big bandom, poleg njiju pa kvartet sestavljata še pianist Erik Marenče in Aleš Avbelj.

Šlo je za drugi koncert v sklopu niza jazzovskih dogodkov, ki jih Big Band Krško gosti v svoji koncertni dvorani v starem mestnem jedru Krškega. Pred mesecem je namreč v istem prostoru kot prva nastopila domača zasedba Get On Board Collective, ki jo sestavljajo domači glasbeniki Lovro Ravbar, Rok Lopatič, Miha Koretič in Jure Urek. Zasnova koncertnega programa je, kot pravi spiritus agens Big banda Krško Aleš Suša, taka, da na vsakem koncertu sodeluje vsaj eden od domačih poklicnih glasbenikov, nastopajoče skupine pa izvajajo izključno lastno glasbo. "S tem želimo vzpodbuditi slovenske avtorje k pisanju novih skladb," pravi Aleš Suša.

Kot pravi Suša je Studio 44 edini prireditveni prostor v Krškem s koncertnim klavirjem, ki ga je sinoči s pridom uporabljal tudi Erik Marenče, zato si želijo v njem gostiti tudi koncerte drugih glasbenih zvrsti od klasike pa do etna.

Novembra se bosta na skupnem koncertu v Studiu 44 predstavila Big band Krško in Big band Zagorje.

I. Vidmar

