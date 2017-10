Večer, ko je žarel protestantizem

27.10.2017 | 14:00

Alenka Černelič Krošelj, predsednica posavske podružnice Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar (Foto: M. L.)

Muziciral je Simfonični orkester Glasbene šole Krško. (Foto: M. L.)

Likovno-literarni natečaj je privabil številne osnovnošolce, del te množice je na sinočnji fotografiji z zaključne prireditve. (Foto: M. L.)

Krško - V veliki dvorani Kulturnega doma Krško so s sinočnjo slovesnostjo zaznamovali dan reformacije. Krški župan Miran Stanko je v nagovoru poudaril, da so protestanti orali ledino na jezikovnem in tako tudi širšem jezikovnem področju slovenstva. Krško in Posavje sta ponosna, da sta živela in delovala v Krškem pomembna predstavnika protestantizma Jurij Dalmatin in Adam Bohorič.

Župan je tudi čestital učencem posavskih osnovnih šol za sodelovanje na likovno-literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu.

Slavnostna govornica Melita Zemljak Jontes s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je med drugim poudarila da je v času reformacije na Slovenskem delovala znamenita četverica Primož Trubar, Sebastijan Krelj, Jurij Dalmatin in Adam Bohorič. Trubar, Bohorič in Dalmatin so delovali v Posavju. Vsi trije so se zavedali pomena jezika za slovenski narod in dali Slovencem tri temeljna dela: slovnico, enojezični slovar in pravopis.

Predsednica posavske podružnice Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Alenka Černelič Krošelj je spregovorila o likovno-literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu, ki so ga letos organizirali že desetič. Kot je povedala, je na natečaju letos sodelovalo 12 šol in tako skupno 72 učencev in 24 mentorjev.

Prireditev so povezovali povezovali Boštjan Arh in Filip Černelč v vlogi Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina ter v vlogi drugih znamenitih Krčanov še Mirjana Marinčič v vlogi Ane Romih, Klavdija Mirt v vlogi Josipine Hočevar in Janko Kerin v vlogi Tomaža Romiha.

V glasbenem delu večera je s priredbami Dejana Učakarja nastopil Simfonični orkester Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča, učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško so nastopili z dramskim prizorom Še vedno protestanti.

S prireditve v kulturnem domu so se udeleženci v velikem številu sprehodili mimo Spominskega parka Jurija Dalmatina do OŠ Jurija Dalmatina, kjer je razstava likovnih ter literarnih del z natečaja. Organizatorji so tam predstavili letošnji natečaj in sodelujočim učencem podelili priznanja, o likovnih delih na natečaju je govoril Andrej Levičar. Zbrane sta nagovorila med drugimi ravnateljica osnovne šole Jurija Dalmatina Valentina Gerjevič in Uroš Janez Stanič, predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar.

M. L.

