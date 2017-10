Ob 50. obletnici predšolske vzgoje in varstva v Cerkljah ob Krki novi prostori šole in vrtca

27.10.2017 | 16:15

Foto: občina Brežice, arhiv

Cerklje ob Krki - Ministrica za obrambo Andreja Katič bo jutri, 28. oktobra, ob 11. uri slavnostna govornica na slovesnosti ob odprtju nove zgradbe Osnovne šole Cerklje ob Krki in vrtca ter ob 50. obletnici predšolske vzgoje in varstva v Cerkljah ob Krki. Kot so sporočili iz ministrstva, se bo Katičeva še pred slovesnostjo sestala z brežiškim županom Ivanom Molanom na delovnem sestanku.

Na slovesnosti ob odprtju nove zgradbe osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki bosta zbrane nagovorila tudi ravnateljica dr. Stanka Preskar in župan občine Brežice Ivan Molan, v kulturnem programu pa bodo nastopili učenci osnovne šole in otroci vrtca. Po kulturnem programu bodo pred šolo posadili lipo, sledil bo vodeni ogled novih prostorov.

Kot smo že poročali, gre za enega večjih projektov občine Brežice v tem letu. Vreden je 6,6 milijona evrov, večino denarja pa je zagotovila občina sama, saj država že vse od leta 2009 ne sofinancira več gradnje osnovnih šol. Novi šolski prostori so namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za največ 252 učencev in 110 otrok vrtca, trenutno pa šolo obiskuje skoraj 200 učencev, v vrtec pa je vključenih čez 80 otrok.

S. G.