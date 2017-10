Nič več dirkanja po višnjegorskem klancu

27.10.2017 | 20:00

Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro namerava Dars postaviti sekcijski radar, s katerim naj bi umirili promet. (Foto: spletna stran Promet.si)

Novo mesto - Dars je včeraj objavil razpis za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme ter sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na sedmih odsekih avtocest in hitrih cest v upravljanju DARS po državi. Iz njega je jasno razvidno, da nameravajo po novem sekcijsko meriti hitrost tudi na dolenjski avtocesti.

Kje? »Na višnjegorskem klancu, kjer je s signalizacijo predpisana omejitev hitrosti vožnje 100 km/h, torej iz smeri Grosupljega proti Ivančni Gorici na razdalji približno 5,5 kilometra. Sicer bo sisteme možno tudi prestavljati (če se bo v določenem obdobju stanje na posameznem odseku izboljšalo in na nekem drugem poslabšalo),« je pojasnil Marjan Koler iz službe za odnose z javnostmi pri Darsu.

Ponudbe bodo zbirali do 8. decembra. Montaža opreme naj bi se izvajala v treh fazah, najprej (v devetih mesecih po podpisu pogodbe) na območju trojanskih predorov v obe smeri.

V drugi fazi (do 31. decembra 2018) bo na vrsto prišel dolenjski krak avtoceste (višnjegorski klanec) in primorski (med priključkom Logatec in viaduktom Ravbarkomanda v obe smeri).

V tretji fazi (do 30. junija 2019) bosta na vrsto prišla odseka primorske (smer Koper, med priključkoma Brezovica in Vrhnika) in štajerske avtoceste (v smeri Ljubljane, na območju Celja).

J. A.