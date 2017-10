Pijanih na cesti ne zmanjka: eden konkretno napihal že dopoldne, drugi pa zvečer

27.10.2017 | 16:40

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Včeraj dopoldne so brežiški policisti med kontrolo prometa v Šentlenartu ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 60-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Okoli 22. ure so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika avtomobila, ki naj bi na avtocesti med Trebnjim in Novim mestom vijugal po vozišču ter ogrožal ostale udeležence v prometu. 34-letnega kršitelja so izsledili in mu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,84 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kadil bo in zapravljal

V Krškem je v noči na četrtek nekdo vlomil v prostore društva in odnesel tobačne izdelke ter denar. Škode je za okoli 400 evrov.

Skrila sta se, a so ju dobili

Na mejni prehod Obrežje je popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Bolgarije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so ju predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.