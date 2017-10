Namiznoteniški center SU tudi uradno odprl svoja vrata

27.10.2017 | 18:00

Novo mesto - V Športnem društvu SU Novo mesto, ki je bilo ustanovljeno pred nekaj meseci, so odločno in uspešno zakorakali v novo sezono. V prostorih Športnega centra Livada so uredili popolnoma nov namiznoteniški center, ki so ga včeraj pozno popoldne s posebno prireditvijo tudi uradno predali namenu.

Trak sta slavnostno prerezala Uroš Slatinšek, trener in še vedno tudi aktivni igralec, ter podžupan MO Novo mesto Boštjan Grobler. Podžupan je pohvalil odlično opravljeno delo in obljubil nadaljnjo podporo športu v Novem mestu. Slatinšek pa se je iskreno zahvalil vsem sponzorjem in donatorjem, otrokom in staršem, ki mu zaupajo, prijateljem, ki ga podpirajo na tej novi poti. Prav posebej je izrekel hvaležnost Robiju Medletu, direktorju Roletarstva Medle, ki je tudi lastnik ŠC Livada, da je društvu na široko odprl vrata ŠC Livada in mu izkazal zaupanje na njegovi novi poti. Igralci so mu v zahvalo pripravili tudi tekmovalni dres z njegovim imenom.

"V zadnjih mesecih smo naredili veliko dela, da lahko danes rečem, da v Športnem društvu SU združujemo več kot 200 igralk in igralcev, bodisi skozi krožke v osnovnih šolah, šolo namiznega tenisa, tekmovalne skupine ali rekreacijo. Združujemo vse športne zanesenjake, ki tako kot mi, nosijo šport v srcu," je na slovesni otvoritvi dejal Slatinšek in dodal, da bo v novem namiznoteniškem centru poskrbljeno tudi za individualno vadbo ter praznovanje športnih rojstnih dnevov. "Danes smo naredili še en korak več k zagotavljanju športa kot javne dobrine, ne glede na starost, znanje ali socialni položaj. Veselim se prihodnosti v družbi mojih Sujevcev.«

Velik podpornik društva je tudi Matjaž Smodiš: »Vzdušje na otvoritvi je potrdilo pravilno in pogumno odločitev, da Uroš obrne nov list v življenju. S tem je polepšal življenje sebi in svojim varovancem ter obogatil športno ponudbo v Novem mestu.«

Prireditev so popestrili glasbenik Gogs & Tadeja Molan, harmonikarja Blaž in Nika Lenart, ki sta z Golico presenetila tudi Uroša, sicer velikega ljubitelja harmonike, ter mladi upi namiznega tenisa, o katerih bomo gotovo še slišali. Prav mladi namiznoteniški igralci so svojemu trenerju pripravili še prav posebno presenečenje – darilo: sliko s posvetilom in avtogramom legende svetovnega namiznega tenisa Jan Ove Waldnerja, Mozarta namiznega tenisa.

S. G., Foto: Joško Šimic

Galerija

















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 18m nazaj Oceni Pinkponkaš Bravo Uroš, prav bi bilo, da starši zvedo, zakaj si se oddaljil od Marjana Hribarja in s tem pridobiš še nove člane. Upam, da ti Hribar ne bo nagajal, kot novi direktor Zavoda Novo mesto, pod katerega spada po ta novem tudi šport. Pazi se podlasic. Preglej samo prijavljene komentatorje