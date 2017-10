Počila vodovodna cev, zato v centru mesta ni bilo vode

27.10.2017 | 18:30

Ilustrativna fotografija

Danes ob 11.56 je na Glavnem trgu v Novem mestu v kletnih prostorih gostinskega lokala iztekala voda zaradi poškodovane vodovodne napeljave. Gasilci GRC Novo mesto so posesali in počistili okoli 120 kvadratnih metrov kletnih prostorov. Delavci Komunale Novo mesto so zaprli vodovodni ventil.

Po poročanju Regijskega centra za obveščanje Novo mesto pa to niso bile edine težave z vodo danes. Ob 13.45 je na Glavnem trgu pri opravljanju zemeljskih del počila vodovodna cev. Dežurni delavci Komunale Novo mesto so odpravili napako do 16. ure. V času popravila je bila občanom oskrba s pitno vodo zagotovljena s cisterno.

S. G.