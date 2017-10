V Beli krajini druga polnilna postaja za električne avtomobile

28.10.2017 | 11:30

Metlika - Potem ko so letošnjega februarja v Črnomlju predali namenu prvo polnilno postajo za električne avtomobile v Beli krajini, so včeraj dve polnilni mesti odprli še v Metliki. Slavnostno sta ju odprla metliški župan Darko Zevnik in predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, prvi pa je polnilno postajo uporabil Andrej Kunič iz Črnomlja, ki je skupaj z ženo lastnik enega od še vedno le dveh električnih avtomobilov v Beli krajini.

Polnilna postaja je v Naselju Borisa Kidriča, v bližini lekarne. Gre za srednje hitro polnilno postajo, ki se večinoma uporabljajo za polnjenje električnih vozil na javnih polnilnih mestih. Kot so obljubili z Elektra Ljubljana, bo do nadaljnjega polnjenje brezplačno. Polnilnico pa lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki se bodo predhodno brezplačno registrirali na spletni strani. Kot je dejal Zevnik, je občina s tem naredila prvi korak k spodbujanju elektromobilnosti v občini.

Dogodek je z igranjem na tamburico popestrila Živa Šikonja, na klaviaturah pa jo je spremljal Andrej Kunič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

