V bližini Črnomlja so se tresla tla

28.10.2017 | 08:25

Včeraj ob 21.44 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Črnomlja, 80 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Industrija 2017

Danes ob 9. uri bo v Sevnici v industrijski coni potekala vaja Industrija 2017, v kateri bodo sodelovali gasilci: PGD Sevnica, PGD Boštanj, PGD Loka, PGD Breg, PGD Primož, PGD Studenec, PGD Šentjanž, PGD Tržišče, PGD Krmelj, PGD Veliki Cirnik, PGD Telče, PGD Blanca, PGD Poklek, PGD Trnovec, PGD Zabukovje, PGE Krško, policisti PP Sevnica ter reševalci NMP Sevnica.

Zapora ceste

Občina Sevnica obvešča o začasni popolni zapori prometa na občinski kategorizirani javni poti JP 594301 Savska cesta – Industrijska cona v km od 0+290 do km 0+477, v skupni dolžini 187 m. Začasna popolna zapora bo danes med 9. in 10.30 uro za potrebe organizacije vaje »Vaja zaščite in reševanja ob požaru v industriji, Industrija 2017«. Obvoz bo označen.

M. L.-S.